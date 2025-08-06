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about:cloud —
infrastructure

Для разработчиков,
инженеров и архитекторов

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Митап от разработчиков Yandex Cloud, которые поделятся экспертизой по решению «нетривиальных» технических задач, раскроют внутреннюю «кухню» инфраструктурных сервисов.

About:cloud – infrastructure – это возможность обменяться опытом с разработчиками и архитекторами, узнать об устройстве ключевых инфраструктурных и сетевых сервисов, каких ошибок можно избежать в разработке, и, как всегда, обсудить самые «горячие» вопросы.

Участие будет полезно разработчикам, архитекторам, сетевым инженерам.

На встрече мы поговорим, как устроен сервис, позволяющий эффективно управлять тысячами выделенных серверов, про эволюцию сетевых HDD-дисков, с какими сложностями сталкиваемся при модернизации сервиса для управления облачными сетями и компоненты нашего CDN.

Спикеры

Азат Курбанов

Бэкенд-разработчик Yandex BareMetal

Yandex Infrastructure

Ринат Байгильдин

Руководитель группы разработки

Yandex Cloud

Евгений Козев

Руководитель подразделения NBS

Yandex Cloud

Евгений Зайцев

Ведущий технический менеджер проектов

Yandex Infrastructure

Программа
17:00
17:30

Азат Курбанов

Бэкенд-разработчик Yandex BareMetal

Yandex Infrastructure

18:00

Ринат Байгильдин

Руководитель группы разработки

Yandex Cloud

18:30
18:45

Евгений Козев

Руководитель подразделения NBS

Yandex Cloud

19:15

Евгений Зайцев

Ведущий технический менеджер проектов

Yandex Infrastructure

19:45
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Место проведения

Казань / Loft
пр. Ямышева, 115А

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infrastructure

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Wed Aug 06 2025 17:59:01 GMT+0300 (Moscow Standard Time)