about:cloud —
infrastructure
Для разработчиков,
инженеров и архитекторов
Участие будет полезно разработчикам, архитекторам, сетевым инженерам.
Бэкенд-разработчик Yandex BareMetal
Yandex Infrastructure
Руководитель группы разработки
Yandex Cloud
Руководитель подразделения NBS
Yandex Cloud
Ведущий технический менеджер проектов
Yandex Infrastructure
Бэкенд-разработчик Yandex BareMetal
Yandex Infrastructure
Руководитель группы разработки
Yandex Cloud
Руководитель подразделения NBS
Yandex Cloud
Ведущий технический менеджер проектов
Yandex Infrastructure
Казань / Loft
пр. Ямышева, 115А
about:cloud —
infrastructure