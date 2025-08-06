About:cloud – infrastructure – это возможность обменяться опытом с разработчиками и архитекторами, узнать об устройстве ключевых инфраструктурных и сетевых сервисов, каких ошибок можно избежать в разработке, и, как всегда, обсудить самые «горячие» вопросы.

Участие будет полезно разработчикам, архитекторам, сетевым инженерам.